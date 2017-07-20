Пензенские предприниматели смогут обратиться к прокурору области

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20 июля 2017, 11:34Общество
Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова проведет личный прием представителей бизнес-сообщества во Всероссийский день приема предпринимателей.
Прием пройдет 1 августа по адресу: город Пенза, улица Богданова, 7. Его проведет прокурор области Наталья Канцерова. Мероприятие начнется в 15.00 и продлится до 18.00.
«В Пензенской области такой прием проводится всеми подразделениями органов прокуратуры», - сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Предварительная запись ведется по телефону: 46-40-35, либо при личном обращении к дежурному прокурору в кабинет № 100 прокуратуры области в рабочие дни с 9.00 до 18.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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