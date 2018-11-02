Пензенские предприниматели поборются за премию «Бизнес-Успех»

Оскар в предпринимательстве. Так негласно специалисты называют национальную премию «Бизнес-Успех» для субъектов малого и среднего предпринимательства. От Пензенской области участниками стали 70 проектов. Это при том, что номинаций всего семь. По сравнению с другими регионами России, в которых также вручалась премия, показатель достаточно высокий. Кроме знаков отличия, победители получат сертификат, позволяющий бесплатно пройти образовательные программы у партнеров проекта.

«Надо верить в свои силы и принимать участие в конкурсе. Существуют разные критерии оценки. Новые идеи, направления, которые впервые или недавно внедрены в бизнесе, также рассматриваются», - сказал заместитель министр экономики Пензенской области Валерий Миронов.

Вручение национальной премии станет центральной частью более масштабного события. Форума «Территория бизнеса – территория жизни». Наиболее актуальные и важные экономические вопросы предприниматели совместно с общественниками и представителями власти обсудят на 15 площадках. В рамках форума пройдут лекции и круглые столы, которые помогут представителям малого и среднего бизнеса познакомиться, к примеру, с мерами поддержки предпринимательства, которые оказывает государство, узнать, как вести кадровую политику, а также тонкости ведения экспорта и работы в системе государственных закупок.

Среди спикеров - губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, вице-президент общественной организации «Опора России» Азат Газизов и представители федеральных институтов по поддержке бизнеса. Для участия в форуме уже подано около 500 заявок. Стать его участниками могут все желающие. Достаточно прийти 8 ноября в областную библиотеку имени Лермонтова и зарегистрироваться на месте.