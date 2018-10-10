Пензенские пожарные спасли женщину из горящего дома на ул. Курской

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10 октября 2018, 18:11Происшествия
На улице Курской пожар уничтожил срубовой дом и надворные постройки. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного во вторник, 9 октября, около девяти часов вечера. На место происшествия прибыли семь машин спецтехники и 23 специалиста.
Двухквартирный дом на улице Курской и несколько придомовых построек пламя охватило за считанные секунды. Общая площадь пожара составила 350 квадратных метров. Жилое помещение огонь уничтожил практически полностью. Все, что осталось - это внешняя стена, она смогла выстоять под напором огня. Остальная часть дома превратилась в пепелище.
По предварительным данным, пожар начался в сарае, после чего перекинулся на остальные постройки. Из огня пожарные спасли женщину-инвалида. В результате происшествия пострадал и соседний дом - в нем оплавились пластиковые окна.
«Благодаря грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений не было допущено распространения огня на соседние сооружения, взрыва газовых баллонов. С водоснабжением проблем не было, но они были с отключением электричества. Долгое время не могли отключить электричество, что усугубляло действия пожарных», - сообщил старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения по Пензенской области Александр Какулин.
Теперь экспертам МЧС предстоит провести проверку, по результатам которой станут известны причины и обстоятельства произошедшего.
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