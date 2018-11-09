Пензенские пожарные провели в Засечном профилактический рейд

С начала 2018 года на территории Пензенской области в результате пожаров погибли 73 человека, из которых двое - дети. Чтобы избежать повторения подобных случаев сотрудники Госпожнадзора регулярно проводят профилактические рейды. Очередная проверка прошла в Засечном.

Нина Николаевна уже привыкла к частым встречам с сотрудниками Госпожнадзора. Ее дом - в аварийном состоянии, и противопожарная обстановка вызывает у специалистов опасения. В качестве обогревателя пенсионерка использует варочную плиту, а с наступлением холодов зажигает и газовую плиту.

И таких потенциально опасных домов в Засечном - не один десяток. Этим и объясняется пристальное внимание к жителям частного сектора со стороны специалистов Госпожнадзора.

С начала 2018 года на территории области произошло порядка 900 возгораний, в которых погибло 73 человека, из них двое детей. В связи с похолоданием в ближайшие дни специалисты МЧС в очередной раз призывают горожан к бдительности.

«Уважаемые жители области, берегите себя и близких, свой дом и собственность соседей. Не нарушайте безопасность. Обращайте внимание на то, кто как себя ведет и сообщайте об этом вовремя в пожарную охрану», - сказал инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пензенского района ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Рачкин.

Этот рейд сотрудников Госпожнадзора далеко не последний. Еженедельно они будут посещать не только аварийные дома, но и неблагополучные семьи.