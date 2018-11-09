Пензенские пожарные провели в Засечном профилактический рейд

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 ноября 2018, 19:19Общество
С начала 2018 года на территории Пензенской области в результате пожаров погибли 73 человека, из которых двое - дети. Чтобы избежать повторения подобных случаев сотрудники Госпожнадзора регулярно проводят профилактические рейды. Очередная проверка прошла в Засечном.
Нина Николаевна уже привыкла к частым встречам с сотрудниками Госпожнадзора. Ее дом - в аварийном состоянии, и противопожарная обстановка вызывает у специалистов опасения. В качестве обогревателя пенсионерка использует варочную плиту, а с наступлением холодов зажигает и газовую плиту.
И таких потенциально опасных домов в Засечном - не один десяток. Этим и объясняется пристальное внимание к жителям частного сектора со стороны специалистов Госпожнадзора.
С начала 2018 года на территории области произошло порядка 900 возгораний, в которых погибло 73 человека, из них двое детей. В связи с похолоданием в ближайшие дни специалисты МЧС в очередной раз призывают горожан к бдительности.
«Уважаемые жители области, берегите себя и близких, свой дом и собственность соседей. Не нарушайте безопасность. Обращайте внимание на то, кто как себя ведет и сообщайте об этом вовремя в пожарную охрану», - сказал инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пензенского района ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Рачкин.
Этот рейд сотрудников Госпожнадзора далеко не последний. Еженедельно они будут посещать не только аварийные дома, но и неблагополучные семьи.
09 ноября 2018, 19:46Губернатор наградил лучших работников министерства внутренних дел
09 ноября 2018, 19:41В Бессоновке с признаками отравления госпитализировали 9 школьников
09 ноября 2018, 19:31В пензенском госуниверситете отпраздновали индийский Новый год
09 ноября 2018, 19:28В Губернаторском доме выставили работы Горюшкина-Сорокопудова
09 ноября 2018, 19:19Пензенские пожарные провели в Засечном профилактический рейд
09 ноября 2018, 19:16Пензенским инспекторам ДПС вручили ключи от новых машин
09 ноября 2018, 19:14В Пензенской области стартовала вторая волна вакцинации от гриппа
09 ноября 2018, 19:09В пензенской галерее имени Савицкого прозвучала классическая музыка