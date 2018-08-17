Пензенские пожарные предотвратили взрыв на автозаправочной станции

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17 августа 2018, 19:37Происшествия
Днем 17 августа на пульт пензенской пожарной части поступила информация о возгорании в непосредственной близости от заправки, которая расположена на пересечении улиц Окружной и Калинина. В случае промедления последствия были бы непредсказуемыми.
В непосредственной близости от заправки находится станция технического обслуживания автомобилей и несколько частных домовладений. Первые кадры происшествия сделали очевидцы. Но, прежде чем использовать телефоны как фотоаппараты, люди догадались сделать главное - вызвать службу пожаротушения.
Оказалось, что на заднем дворе домовладения горит строительный мусор. Был ли чей-то злой умысел в том, что бы он загорелся, еще предстоит выяснить. Личный состав пожарной части №3, прибыв на вызов менее, чем за пять минут, остановил распространение огня.
«Как только все началось, сразу вызвала пожарных. Они быстро приехали. Мы очень переживали, так как рядом заправка находится», - рассказала кассир АЗС Татьяна Вишнякова.
В ликвидации пожара было задействовано шесть сотрудников МЧС и два спецавтомобиля.
«Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, создалась угроза распространения огня на АЗС, но благодаря быстрому реагированию и слаженным действия пожарных подразделений возгорание было ликвидировано в кротчайшие сроки», - прокомментировал заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Севастьянов.
Происшествие обошлось без пострадавших. Если не считать обгоревшего забора, повреждения чьего-либо имущества не допущено. По словам работников заправки, в прошлом уже был подобный случай. Примерно на том же месте кто-то разжег костер. Тогда работники заправки потушили его своими силами.
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