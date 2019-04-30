Пензенские пожарные отметили профессиональный праздник

30 апреля свой профессиональный праздник отмечают пожарные. Ровно 370 лет назад царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о градском благочинии» - первый документ, предусматривающий круглосуточное дежурство пожарных дозоров в городах. В Пензе торжества развернулись на Юбилейной площади и в областной филармонии.

Попасть сильной струей точно в цель. Такое под силу только опытному пожарному. Традиционные для борцов с огненной стихией соревнования, по боевому развертыванию, развернулись на Юбилейной площади. Их посвятили 370-летию со дня основания пожарной охраны. Участие в состязании приняли шесть команд из Пензы, Кузнецка, Заречного, Сердобска и Кузнецка-12. За максимально короткое время пожарные должны были переодеться, пробежать кросс и поразить водой мишень. В итоге лучшей стала команда первой пожарной части из Пензы.

«В 2018 году мы тоже были первыми, но результат был чуть хуже. Долго готовились к этим соревнованиям, много трудились», - рассказал помощник начальника караула пожарной части №1 отряда №6 Пензы Юрий Федосеев.

Там было не только на что на посмотреть. Выставка, на которой были представлены образцы современной спецтехники и модели начала XX века заинтересовался и стар и млад. Отметить профессиональный праздник пришли не только нынешние и бывшие пожарные, но и будущие. Среди студентов было достаточно представительниц прекрасного пола.

«Можем уже тушить пожары наравне с бойцами, проводить аварийно спасательные работы. Также в 2018 году участвовали в соревнованиях. Чувствуем, что каждому из нас хочется внести свой вклад, оставить след и помогать людям», - рассказали студентки пензенского филиала МГУТУ им. Разумовского Ксения Райкова и Юлия Чекашова.

Торжества продолжились в областной филармонии, где в адрес пожарных звучали слова благодарности от представителей областной власти.

«Минимум - два миллиона вызовов в год, 90 тысяч спасенных жизней от огня за что вам, уважаемые, конечно, низкий поклон», - сказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Лучшие в своем деле отмечены грамотами и благодарственными письмами.