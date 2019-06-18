Пензенские пожарные два дня тушат лес

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18 июня 2019, 17:58Происшествия
В Пензе в лесу возле поселка Победа произошел пожар. Огонь пытаются побороть второй день.
Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, лес загорелся 17 июня. Огонь распространился на площади более пяти гектаров. Специалистам удалось побороть пламя, но ненадолго.
Утром 18 июня возгорание возобновилось. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и спасатели, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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