Пензенские пожарные приняли участие в соревнованиях «Вертикальный вызов»

В Пензе впервые прошли соревнования по скоростному подъему «Вертикальный вызов». Участие в них приняли более 40 сотрудников пожарных частей. Газодымозащитникам предстояло за максимально короткое время подняться на высоту 22-этажного дома.

За плечами пензенских спасателей - не один десяток успешно выполненных задач во время чрезвычайных ситуаций. 27 сентября они бросили себе новый вызов, приняв участие в состязаниях, приуроченных к 370-летию пожарной охраны в России. Соревнующимся предстояло на скорость подняться на 22 этаж высотного строения. Чтобы максимально приблизиться к условиям реального происшествия, спасатели поднимались в полном снаряжении, весом около 25 килограммов.

Свою физическую и профессиональную подготовку проверили более 40 газодымозащитников территориального пожарно-спасательного гарнизона, прошедших в Пензе, Кузнецке и Нижнем Ломове. Среди них оказался и 52-летний Алексей Юдин, самый старший из участников состязания. Чтобы подняться на высотку, ему понадобилось менее трех минут.

«С пятого-шестого класса занимаюсь лыжным спортом, легкой атлетикой, поэтому в этом виде тоже себя решил попробовать. Считаю, что пока еще есть порох в пороховницах», - рассказал он.

«Я всегда говорю и напоминаю своим коллегам, нашим сотрудникам, пожарным, что в случае чрезвычайной ситуации они не поднимутся до предела своих ожиданий, а только до уровня своей профессиональной подготовки», - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

На соревновательной площадке была организована выставка спецтехники, а также работала полевая кухня, где все желающие могли угоститься кашей и горячим чаем.