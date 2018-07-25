В Пензе жителя Удмуртии подозревают в телефоном мошенничестве

Полицейские Пензы и Нижнего Ломова задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве. Причем они отправились за ним в далекую Удмуртскую Республику. Именно оттуда он звонил по случайным номерам и обманывал людей.

«Звонил, если трубку брала женщина, то представлялся ее сыном, если она не чувствовала подвох, то говорил, что попал в ДТП. Затем, якобы передавал телефон сотруднику ДПС, менял голос и разговаривал вместо него», - рассказал подозреваемый.

«Злоумышленник узнал, что у гражданки есть сумма в 15 тысяч рублей, он сказал, что эти деньги нужно перевести на счет абонентского номера, женщина поверила и перевела их через терминал», - прокомментировала следователь СО МО МВД России «Нижнеломовский» Наталья Задоркина.

Поймать 29-летнего злоумышленника получилось благодаря одной из пострадавших, которая обратилась в правоохранительные органы. На телефонного мошенника в полиции возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений. По признанию самого злоумышленника, обманом он промышлял около шести лет.