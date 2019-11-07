Пензенские полицейские задержали за 10 месяцев более 1600 иммигрантов

В Пензенской области в заброшенных дачных домах нелегально проживали иммигранты. Всего - около 30 человек. Их задержали в ходе совместного рейда сотрудники полиции и Росгвардии. Однако, по данным регионального управления по вопросам миграции, это только 2% от числа всех иностранцев, которые были пойманы в 2019 году.

Сотрудники полиции обнаружили небольшое поселение иностранцев возле села Чемодановка. Большинство из них - граждане Узбекистана. В Россию приехали нелегально, чтобы заработать деньги.

Иммигранты проживали в заброшенных дачных домиках и постройках. Помещения отапливали с помощью самодельных печей. Всего полицейские совместно с росгвардейцами задержали 29 иностранцев.

«Было установлено, что восемь граждан не имели законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации, в связи с чем были выдворены с территории страны. В отношении других были составлены административные протоколы», - прокомментировал заместитель начальника отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области Михаил Ищейкин.

За десять месяцев 2019 года к административной ответственности привлекли более 1600 иностранных граждан. 452 из них были депортированы. Обо всех фактах незаконного пребывания или осуществления трудовой деятельности на территории региона просят сообщать по телефону доверия регионального УМВД: 597-777.