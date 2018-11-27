Пензенские полицейские задержали пьяных водителей автобуса

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27 ноября 2018, 19:58Общество
В Пензенской области задержали троих водителей общественного транспорта в состоянии алкогольного опьянения. Таков результат профилактического рейда «Автоперевозчик», который провели сотрудники Госавтоинспекции.
На этот раз в их поле зрения полицейских попали водители автобусов. У них проверяли документы, а также состояние самого транспорта. В итоге почти в 400 автобусах нашли технические неисправности. Причем в 14-ти из проверенных, были выявлены неполадки рулевой и тормозной систем, при которых запрещена эксплуатация транспорта. Кроме того, на 16 водителей были составлены административные материалы - за выезд на полосу встречного движения. Также сотрудники провели рейд «Нетрезвый водитель». В течение трех дней на дорогах региона в состоянии опьянения были задержаны 54 автолюбителя.
«Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет», - прокомментировал начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.
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