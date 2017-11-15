15 ноября 2017, 19:27Криминал В Лунинском районе из частного дома украли ценные вещи и банку варенья Пензенские полицейские задержали подозреваемых в серии краж из частных домов. Двух молодых людей поймали после того, как они совершили преступление в Лунинском районе.

Тамара Бугрина, которая стала очередной жертвой ограбления, знакома со злоумышленниками много лет. Из надворных построек ее домовладения подозреваемые украли практически все ценные вещи и инструменты. Внимание воров привлекла даже банка с вареньем.

«В рамках предварительного следствия также стало известно о причастности данных лиц к совершению других преступлений. Так, одним из подельников была совершена серия краж из домовладений, вторым - продуктов питания из жилища», - сообщил старший следователь МО МВД России «Лунинский» Андрей Военков.

По факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело.

Злоумышленники находятся под стражей. Им может грозить до шести лет лишения свободы.

Криминал

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