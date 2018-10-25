Пензенские полицейские задержали хулигана с огнестрельным оружием

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25 октября 2018, 18:31Криминал
В Пензе полиция расследует дело по заявлению многодетной семьи. По сообщению супругов, утром недалеко от их квартиры прозвучал выстрел, после чего в спальне разбилось окно.
В этот момент и родители, и дети, находились дома. Лишь по счастливой случайности никто из них не пострадал. Супруги сразу же обратились в полицию. Правоохранители установили личность подозреваемого в опасной хулиганской выходке.
«В ходе оперативно-следственных мероприятий у себя дома был задержан гражданин. При осмотре места происшествия у него изъяты два карабина «Сайга» 12 калибра и патроны 7,62 миллиметров и одежда, которая была на нем в момент совершения противоправных действий», - прокомментировал дознаватель отдела дознания УМВД России по Пензе Илья Глушенков.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ее нарушение влечет за собой ответственность - до пяти лет лишения свободы. Обвиняемый отпущен под обязательство о явке. Оказалось, что он знаком с потерпевшими. Но, по словам последних, никаких конфликтов между ними не было.
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