Пензенские полицейские задержали группу закладчиков

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08 сентября 2019, 17:17Криминал
Пензенские полицейские задержали группу распространителей синтетических наркотиков. В ее состав входило пять человек. Операция была проведена в рамках акции «Сурский край без наркотиков».
В преступной схеме действовало четкое разделение ролей. Курьеры доставляли запрещенные препараты в Пензенскую область, а розничные закладчики делали тайники. Из незаконного оборота правоохранители изъяли более одного килограмма синтетических наркотиков.
«В отношении каждого задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228 прим.1. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы до 20 лет», - рассказал заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.
Акция «Сурский край без наркотиков» (0+) продолжается. Рассказать об известных фактах употребления, хранения или распространения наркотиков можно по телефону горячей линии 59-10-10.
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