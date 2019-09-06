Пензенские полицейские задержали группу закладчиков

Пензенские полицейские задержали группу распространителей синтетических наркотиков. В ее состав входило пять человек. Операция была проведена в рамках акции «Сурский край без наркотиков».

В преступной схеме действовало четкое разделение ролей. Курьеры доставляли запрещенные препараты в Пензенскую область, а розничные закладчики делали тайники. Из незаконного оборота правоохранители изъяли более одного килограмма синтетических наркотиков.

«В отношении каждого задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228 прим.1. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы до 20 лет», - рассказал заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

Акция «Сурский край без наркотиков» (0+) продолжается. Рассказать об известных фактах употребления, хранения или распространения наркотиков можно по телефону горячей линии 59-10-10.