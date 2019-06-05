Пензенские полицейские задержали группу распространителей наркотиков

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05 июня 2019, 19:42Криминал
В Пензенской области задержана преступная группа, которая занимались сбытом наркотического средства. Среди участников - пять молодых мужчин.
«Они забирали наркотики в оптовых закладках, а затем перевозили в Пензу. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый были задержаны на территории Нижнеломовского района», - прокомментировал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.
Оперативники изъяли 500 граммов наркотических средств. Хранением и расфасовкой наркосбытчики занимались с апреля 2019 года на дому. Мужчины действовали по двойной схеме: одни комплектовали более крупные партии, другие - делали закладки для розничной продажи.
Сейчас трое из них находятся под домашним арестом, а двое - под подпиской о невыезде. В отношении преступной группы возбуждено уголовное дело. Каждому участнику грозит до 20 лет лишения свободы.
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