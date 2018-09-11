Пензенские полицейские за неделю собрали с должников более 370 тыс. руб

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11 сентября 2018, 17:39Общество
В Пензе прошло профилактическое мероприятие «Должник». Полицейские наведались домой к неплательщикам штрафов.
В результате рейдов сотрудники правоохранительных органов составили 59 протоколов по фактам уклонения от исполнения административного наказания. С должников удалось взыскать более 370000 рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Также в ведомстве напомнили, что неоплата штрафа вовремя может привести к его увеличению в два раза или аресту на 15 суток, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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