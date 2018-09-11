Пензенские полицейские за неделю собрали с должников более 370 тыс. руб

В результате рейдов сотрудники правоохранительных органов составили 59 протоколов по фактам уклонения от исполнения административного наказания. С должников удалось взыскать более 370000 рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Также в ведомстве напомнили, что неоплата штрафа вовремя может привести к его увеличению в два раза или аресту на 15 суток, пишет ИА «Пенза-Пресс».