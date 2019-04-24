Пензенские полицейские выявили незаконных таксистов

Пензенские полицейские проверили, как таксисты соблюдают закон. За время рейда они остановили порядка 400 автомобилей. Лицензии на перевозку пассажиров, путевые листы оказались далеко не у всех водителей. Более того, как выяснилось, перевозчики на дорогах зачастую пренебрегают и самыми элементарными правилами собственной безопасности.

Только за время одной операции полицейские обнаружили более 30 таксистов, которые работали незаконно. Но даже если лицензия, первая в списке обязательных бумаг, у перевозчика имеется, это вовсе не означает, что поездка безопасна.

«Сотрудникам Госавтоинспекции составлено 126 административных материалов. Наибольшее количество выявленных нарушений связаны с отсутствием у водителей путевых листов, а также управление транспортным средством с непристегнутым ремнем безопасности», - прокомментировал начальник отдела надзора УГИБДД России по Пензенской области Сергей Агеев.

Во время рейда полицейские проверили порядка 400 легковых такси. Кстати, перевозчики, которые зарабатывают официально, нелегальных таксистов коллегами вовсе не считают и говорят о выгоде «чистой» работы.

«Конечно, нужно, чтобы проблем никаких не было, и все клиенты остались довольны», - сказал таксист Виталий Бердереев.

Инспекторы советуют быть внимательными и самим пассажирам. Минимальный набор документов, который должен быть у таксиста: свидетельство предпринимателя, разрешение на осуществление деятельности по перевозке и путевой лист.