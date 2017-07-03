03 июля 2017, 17:05Общество Пензенские полицейские выявили незаконных таксистов В Пензенской области в течение месяца проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Такси».

Главной целью было выявление перевозчиков, не имеющих документов для пассажирских перевозок на коммерческой основе. Полицейские пресекали деятельность при отсутствии лицензии, а также при нарушениях действующего законодательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В ходе проверок сотрудники полиции составили 423 административных протокола, 235 из них – за нарушения.

«Также в отношении перевозчиков составили 188 протоколов по фактам нарушений требований к осуществлению перевозок пассажиров легковыми такси», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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