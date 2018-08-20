Пензенские полицейские выявили 90 нарушений правил мотоциклистами

В региональном управлении ГИБДД озвучили статистику дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспортных средств. С начала года в Пензенской области произошло 29 таких аварий: один человек погиб и свыше 13 получили ранения.

Чтобы улучшить показатели, в регионе провели рейд. В ходе профилактической акции инспекторы выявили около 90 нарушений правил мотоциклистами.

«Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на дороге. При управлении мотоциклом соблюдайте Правила дорожного движения. Используйте средства защиты. Помните, что любая неисправность или оплошность может привести к необратимым последствиям», - сказал начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.