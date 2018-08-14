Пензенские полицейские выявили более 180 нарушений ПДД пешеходами

В Пензенской области прошла профилактическая акция «Пешеход». В Госавтоинспекции одним из самых трагичных и распространенных видов дорожно-транспортных происшествий называют наезд на человека, поскольку его отличает высокая тяжесть последствий. Но нередко правила нарушают сами пешеходы.

Особое внимание автоинспекторы уделили предупреждению несчастных случаев, связанных с переходом проезжей части в неположенном месте, либо на запрещающий сигнал светофора. Сотрудники ГИБДД провели разъяснительные беседы с нарушителями. Всего удалось выявить свыше 180 нарушений Правил дорожного движения, совершенных пешеходами.

«Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем участник дорожного движения, быть внимательными на пешеходных переходах. Водителям не забывать снижать скорость, а пешеходам удостовериться, что их пропускают», - сказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.