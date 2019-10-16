Пензенские полицейские вернулись из полугодовой командировки в Чечню

Полицейские находились в служебной командировке полгода. Бойцы сводного отряда охраняли общественный порядок на территории Чечни.

«Это по праву было оценено и местным населением, и руководством внутренних дел по Чеченской Республике. Особо вашу работу отмечает командование временной группировки на территории Северо-Кавказского региона», - сказал начальник УМВД по Пензенской области Сергей Щеткин.



В день возвращения полицейских домой был подготовлен приказ на поощрение всего личного состава. Им будет предоставлен отпуск, чтобы полностью восстановиться и провести время с родными и близкими. Затем полицейские снова приступят к исполнению служебных обязанностей в своих подразделениях.