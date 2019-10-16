Пензенские полицейские вернулись из полугодовой командировки в Чечню

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 октября 2019, 19:29Общество
Пензенские полицейские вернулись домой с Северного Кавказа. Их встречали родные и близкие, коллеги, а также руководство.
Полицейские находились в служебной командировке полгода. Бойцы сводного отряда охраняли общественный порядок на территории Чечни.
«Это по праву было оценено и местным населением, и руководством внутренних дел по Чеченской Республике. Особо вашу работу отмечает командование временной группировки на территории Северо-Кавказского региона», - сказал начальник УМВД по Пензенской области Сергей Щеткин.
В день возвращения полицейских домой был подготовлен приказ на поощрение всего личного состава. Им будет предоставлен отпуск, чтобы полностью восстановиться и провести время с родными и близкими. Затем полицейские снова приступят к исполнению служебных обязанностей в своих подразделениях.
16 октября 2019, 19:44Пензенский центр недвижимости стал победителем национального конкурса
16 октября 2019, 19:42На территории Пензенской области планируют создать школу отцов
16 октября 2019, 19:37На должность мэра Пензы подали документы пять претендентов
16 октября 2019, 19:33На пензенской набережной могут появиться плавучая сцена и фонтаны
16 октября 2019, 19:29Пензенские полицейские вернулись из полугодовой командировки в Чечню
16 октября 2019, 19:26Пензенские студенты пообщались с полуфиналистом конкурса «Лидеры России»
16 октября 2019, 19:21В Пензенской области «Географический диктант» пройдет на 48 площадках
16 октября 2019, 19:18В Лопатинском районе будут выращивать более 30 тысяч голов свиней в год