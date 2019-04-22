Пензенские полицейские вернулись из полугодовой командировки

Бойцов сводного отряда пензенской полиции поздравили с успешным прохождением служебной командировки на Северном Кавказе, которая продолжалась шесть месяцев. Правоохранителей приветствовали родные, коллеги, а также руководство областного управления министерства внутренних дел.

Каждый, кто по долгу службы охраняет общественный порядок, знает, что это смертельно опасная работа, тем более - вдали от дома. Поэтому, ступив на родную землю после шестимесячной командировки в Чеченской Республике, полицейские не скрывали радости.

«Было много заданий, поэтому время летело достаточно быстро. В свободные часы занимались спортом, руководство организовывало различные соревнования. Все прошло интересно: и служебная деятельность, и культурный досуг», - рассказал оперативный дежурный по управлению нарядами УМВД России по Пензе Александр Федящин.

В числе командированных на Северный Кавказ - стражи порядка из разных районов области. В Пензе их встретили родные и близкие, которые ежедневно поддерживали с ними контакт, в том числе - по видеосвязи.

«Встречали любимого папу, сына и мужа. Он служил долгих полгода. Конечно, очень переживал, каждый день был тяжелый, но, тем не менее, время шло. Хорошо, что есть связи. Дети его очень сильно ждали и поддерживали», - сказала жительница Пензы Татьяна Вельмискина.

Торжественное построение сводного отряда пензенской полиции состоялось на плацу регионального управления МВД. За достойную службу бойцов поблагодарил начальник регионального управления Сергей Щеткин.

«Это была сложная командировка, непростая, очень длительная. Теперь вы дома. Вашей работе была дана высокая оценка. В ваш адрес не поступали замечания ни со стороны местного населения, ни со стороны руководства», - сказал он.

Вернувшимся полицейским дадут несколько дней на отдых и акклиматизацию. Затем они приступят к выполнению служебных обязанностей в своих подразделениях.