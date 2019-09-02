Пензенские полицейские вернулись из Китая с наградами всемирных игр

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02 сентября 2019, 19:33Спорт
Пензенские стражи порядка - победители. Они привезли из китайского города Чэнду сразу несколько наград высшего достоинства, где проходили 18-е Всемирные игры полицейских и пожарных.
Командиру специального отряда управления наркоконтроля УМВД по Пензенской области Александру Ермолаеву в борьбе джиу-джитсу удалось в финале победить противника из Китая. Итог - золотая медаль.
«Занимаюсь борьбой с детства. Сейчас немного переквалифицировался с самбо на дзюдо. Что касается обстановки внутри отряда, то все ребята занимаются спортом», - сказал он.
Еще более богатый урожай из медалей собрал начальник отдела МВД Мокшанского района Павел Щеглов. Он завоевал три золотых и одну серебряную медаль, выступив в дисциплинах дзюдо, джиу-джитсу, пауэрлифтинг и жим лежа.
«Четыре месяца готовился, отказав себе во всем, поставив цель победить. Честно говоря, не верилось. Думал, что в жиме лежа возьму «золото», так как это моя сильная сторона, но получилось наоборот», - рассказал он.
В 2013 году - в Белфасте, в 2015-м - в Вашингтоне, в 2017-м - в Лос-Анджелесе. Пензенские правоохранители стараются не пропускать Всемирные игры полицейских и пожарных и еще ни разу не оставались без призовых мест. Теперь на очереди - аналогичные, только уже Европейские игры. Они пройдут в 2020 году (0+). У пензенских полицейских тоже есть опыт участия в них.
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