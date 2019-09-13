Пензенские полицейские в составе сборной победили на ЧМ по мини-футболу

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15 сентября 2019, 16:17Спорт
Сборная России, в состав которой вошли пензенцы, стала победителем Чемпионата мира по мини-футболу «Виспа-Сочи 2019». В турнире приняли участие 200 сотрудников структур безопасности и правопорядка из 22 стран.
За победу команды боролись в трех возрастных категориях. Пензенцы, вошедшие в российскую сборную в категории старше 35 лет, сыграли с Китаем, Мальтой, а также национальной сборной.
«По итогам этого турнира в предварительных играх мы, к сожалению, потерпели одно поражение от команды Польши. Но такая была турнирная ситуация, что именно с этой командой мы и встретились впоследствии в финале. И в финале взяли реванш, со счетом 2:0 одолели Польшу, став чемпионами мира», - рассказал старший оперативный дежурный дежурной части УМВД России Пензенской области Максим Юдин.
Среди сотрудников правоохранительных органов старше 35 лет серебряными призерами стали представители сборной Польши, а бронзовые медали увезли спортсмены из команды Wispa International. В категории до 35 лет лучшей стала команда Московского университета МВД России. В турнире ветеранов правоохранительных органов победу одержала сборная МВД России.
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