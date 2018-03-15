Пензенские полицейские в поезде задержали парня с наркотиками

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15 марта 2018, 11:02Общество
Пензенские сотрудники полиции задержали пассажира поезда «Кисловодск - Тында», у которого были обнаружены наркотики.
21-летний житель Иркутской области привлек внимание правоохранителей при проверке документов пассажиров. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли вещества весом более 35 граммов, которые экспертами были признаны наркотическими. Молодой человек пояснил, что приобрел их для личного потребления.
«По данному факту следователем Следственного отделения Пензенского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовного дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Санкция – до 10 лет лишения свободы», - рассказал начальник СО Пензенского ЛО МВД России на транспорте полковник юстиции Вадим Левашко.
Сейчас задержанный находится под арестом. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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