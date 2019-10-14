Пензенские полицейские уехали на полгода на Северный Кавказ

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14 октября 2019, 19:07Общество
Пензенские полицейские сводным отрядом отправились в служебную командировку на Северный Кавказ. С пожеланиями и просьбами к ним во время построения обратился начальник регионального управления МВД Сергей Щеткин.
«Здравствуйте, товарищи. Требую от вас при нахождении в командировке соблюдать личную дисциплину и законность», - сказал он.
«Две командировки был в составе руководства, две - как боец. Разницы практически никакой, потому что личный состав выполняет все задачи комплексно. Нет разделения, кто старший, кто младший, живем одной семьей», - рассказал начальник отдела УУП ОП №4 УМВД России по Пензе Игорь Крысунов.
Сергей Щеткин попросил опытных полицейских присматривать за новичками и во всем им помогать, а в ноябре обещал приехать к своим коллегам лично.
В составе отряда - 66 человек. Каждого из них пришли проводить друзья и родственники. Пензенцы вернутся обратно через 180 служебных суток.
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