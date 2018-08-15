Пензенские полицейские сыграли в футбол с воспитанниками детдома

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
15 августа 2018, 19:54Спорт
Пензенские полицейские приехали в гости к воспитанникам детского дома Спасского района, но не просто пообщаться, а сыграть товарищеский матч в самую известную игру с мячом.
Детям попался достойный противник. И хотя это товарищеская встреча, воспитанники учреждения явно не собирались проигрывать.
«У этих детей нет родителей, они проживают в беднодемьяновском детском доме, и мы хотим такими действиями скрасить их пребывание там. Заодно пообщаться, посмотреть, как они живут», - сказал председатель общественного совета при УМВД по Пензе Владимир Четвериков.
Спортивная поездка правоохранителей состоялась в рамках акции «Футбол для дружбы». Она прошла не на территории детдома, а в оздоровительном лагере «Радуга» на Светлой поляне. Именно там во время летних каникул отдыхают сироты. Полицейские стараются регулярно проводить такие встречи.
«Это традиционное мероприятие, оно проходит ежегодно. Его важность заключается в том, что дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, так лучше адаптируются к обществу», - рассказал старший инспектор ПДН УМВД России по Пензе Андрей Лиязев.
Ребята готовились к матчу заблаговременно. Они рассказали, что тренировались на поле каждый день по два часа. И все же удача в этой игре улыбнулась офицерам - они выиграли со счетом 4:2. Команде Спасского детского дома организаторы вручили призы – спортивный инвентарь – и сладкие подарки.
15 августа 2018, 19:59Житель Пензенской области попался на краже металлолома
15 августа 2018, 19:57В Пензе на 6 участках ведутся работы по замене водопроводных задвижек
15 августа 2018, 19:54Пензенские полицейские сыграли в футбол с воспитанниками детдома
15 августа 2018, 19:52Цыганки из Самары оставили без денег шесть пензенских пенсионеров
15 августа 2018, 19:49В Пензе обсудили долги коммунальных организаций за ресурсы
15 августа 2018, 19:29Пензенцы могут помочь детям из малообеспеченных семей собраться в школу
15 августа 2018, 19:26Пензенцы скорбят о смерти Эдуарда Успенского
15 августа 2018, 19:21В Пензе на Спартакиаде молодежи стартовал парный этап турнира по теннису