Пензенские полицейские сыграли в футбол с воспитанниками детдома

Пензенские полицейские приехали в гости к воспитанникам детского дома Спасского района, но не просто пообщаться, а сыграть товарищеский матч в самую известную игру с мячом.

Детям попался достойный противник. И хотя это товарищеская встреча, воспитанники учреждения явно не собирались проигрывать.

«У этих детей нет родителей, они проживают в беднодемьяновском детском доме, и мы хотим такими действиями скрасить их пребывание там. Заодно пообщаться, посмотреть, как они живут», - сказал председатель общественного совета при УМВД по Пензе Владимир Четвериков.

Спортивная поездка правоохранителей состоялась в рамках акции «Футбол для дружбы». Она прошла не на территории детдома, а в оздоровительном лагере «Радуга» на Светлой поляне. Именно там во время летних каникул отдыхают сироты. Полицейские стараются регулярно проводить такие встречи.

«Это традиционное мероприятие, оно проходит ежегодно. Его важность заключается в том, что дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, так лучше адаптируются к обществу», - рассказал старший инспектор ПДН УМВД России по Пензе Андрей Лиязев.

Ребята готовились к матчу заблаговременно. Они рассказали, что тренировались на поле каждый день по два часа. И все же удача в этой игре улыбнулась офицерам - они выиграли со счетом 4:2. Команде Спасского детского дома организаторы вручили призы – спортивный инвентарь – и сладкие подарки.