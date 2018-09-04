Пензенские полицейские соревновались в стрельбе из пистолета Макарова

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 сентября 2018, 19:52Общество
В рамках Спартакиады УМВД по Пензенской области провели очередной вид соревнований. Полицейские приняли участие в классической стрельбе из пистолета Макарова.
«Так как это базовая дисциплина, в командах растет напряжение, лидеры не имеют права на ошибку, все настроены только на победу», - рассказал начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.
«В соревнованиях принимают участие сотрудники территориальных органов, аппарата управления, спецподразделений, ДПС и ППС», - сказал начальник отдела профессиональной подготовки УРЛС УМВД России по Пензенской области Александр Кизеев.
Стрельбу полицейские вели с расстояния 25 метров. В их распоряжении было три пробных выстрела и десять зачетных. Всего заявились более 110 участников, которые составили около 30 команд. Обнадеживающие результаты показали представители уголовного розыска, выбившие 90 баллов. Для сравнения, лучший результат 2017 года - 95.
Победители соревнований будут отобраны для участия в стрельбах во Владимирской области (18+), там им предстоит взять в руки пистолет и автомат.
04 сентября 2018, 19:59Пензенские силовики подвели итоги акции «Помоги пойти учиться»
04 сентября 2018, 19:57В Пензе женщина пошла на преступление, чтобы собрать ребенка в школу
04 сентября 2018, 19:52Пензенские полицейские соревновались в стрельбе из пистолета Макарова
04 сентября 2018, 19:49Пензячка спасла мужчину от покупки телефона-болванки
04 сентября 2018, 19:47На улице Совхоз-техникум загорелись дачи
04 сентября 2018, 19:44Жители Бессоновки превращают поля в свалки
04 сентября 2018, 19:42В Пензе анонсировали программу Купринского литературного праздника
04 сентября 2018, 19:37В гимназии №13 поддержали акцию «Дети вместо цветов»