Пензенские полицейские соревновались в стрельбе из пистолета Макарова

В рамках Спартакиады УМВД по Пензенской области провели очередной вид соревнований. Полицейские приняли участие в классической стрельбе из пистолета Макарова.

«Так как это базовая дисциплина, в командах растет напряжение, лидеры не имеют права на ошибку, все настроены только на победу», - рассказал начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.

«В соревнованиях принимают участие сотрудники территориальных органов, аппарата управления, спецподразделений, ДПС и ППС», - сказал начальник отдела профессиональной подготовки УРЛС УМВД России по Пензенской области Александр Кизеев.

Стрельбу полицейские вели с расстояния 25 метров. В их распоряжении было три пробных выстрела и десять зачетных. Всего заявились более 110 участников, которые составили около 30 команд. Обнадеживающие результаты показали представители уголовного розыска, выбившие 90 баллов. Для сравнения, лучший результат 2017 года - 95.

Победители соревнований будут отобраны для участия в стрельбах во Владимирской области (18+), там им предстоит взять в руки пистолет и автомат.