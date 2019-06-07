Пензенские полицейские соревновались в стрельбе из автомата

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09 июня 2019, 09:59Общество
В Пензе на полигоне УФСИН прошел третий вид спартакиады регионального управления МВД. Полицейские соревновались в стрельбе из автомата Калашникова.
В турнире приняли участие сотрудники подразделений органов внутренних дел – 109 спортсменов, представлявшие 34 команды. Им предстояло поразить мишень из трех положений: лежа, стоя и с колена.
«Автомат Калашникова мы применяем, когда выезжаем в командировки либо для выполнения специальных задач. Очень важны соревнования, они проводятся для того, чтобы не терять мастерство, так как стреляем редко из автомата», - поделился специалист по работе с личным составом МО МВД России ЗАТО Заречного Замиль Силькаев.
Самых метких полицейских определяли по количеству набранных очков. По итогам состязаний победителем в личном первенстве стал сотрудник отряда специального назначения «Гром» - он выбил 265 очков из 300 возможных. В командном зачете в двух группах лучшими стали представители полицейского спецназа и сборная отделения МВД по Камешкирскому району.
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