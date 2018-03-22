Пензенские полицейские разыскивают двух женщин, обманувших пенсионерку

У пензенских полицейских снова появился повод обратиться к жителям квартир, в особенности к пенсионерам, с убедительной просьбой не впускать в свое жилище незнакомцев. Под видом соцработников две женщины обокрали очередную пожилую пару. Муж и жена лишились 350 тысяч рублей.

На улице Ворошилова относительно оживленно - люди обсуждают беду своих соседей. Как-то утром, когда пожилой мужчина вышел из своего подъезда по делам, в его квартиру, где осталась супруга, позвонила неизвестная. Ей открыли, и она назвала себя социальным работником, который принес пенсионерке хорошую весть о положенной доплате в 2000 рублей.

«Незнакомка проводила бабушку на кухню и предложила приготовить ей необходимые бумаги, через некоторое время пенсионерка увидела, что из спальни вышла другая женщина, которую она в квартиру не впускала, но не придала этому значения. Она сказала, что нашла все необходимое, после чего обе неизвестных быстро покинули жилище», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

В отличие от жены, мужчина, вернувшийся вечером домой, оказался более бдительным. Узнав о дневных визитерах, он сразу решил проверить сохранность сбережений. 350 тысяч на месте не оказалось.

«Я предупреждал всех на собрании, чтобы никому двери не открывали. Приходили индивидуально, предупреждали, что ходят люди, предлагают ремонтировать счетчики, трубы или приборы, определяющие утечку газа», - сказал председатель ЖСК.

Получив сообщение о краже, полицейские тут же приступили к розыску двух злоумышленниц. Из зацепок - их внешний вид. Потерпевшие рассказали сотрудникам, как выглядели псевдосоцработники.

«Приметы разыскиваемых: первая на вид 30-40 лет, худощавого телосложения, рост невысокий, лицо смуглое, была одета в черную болоньевую куртку, на голове - черная шапка, вторая - на вид 40 лет, плотное телосложение, лицо круглое, была одета в темно-серое пальто», - пояснила Ольга Евдокимова.

Граждане могут помочь в розыске. Те, кто обладает какой-либо информацией по делу, могут обратиться в полицию по телефону 02.