Пензенские полицейские расследуют убийство мужчины под Шемышейкой

Полиция раскрыла убийство в Шемышейском районе Пензенской области. Там на окраине села Азрапино местные жители нашли труп мужчины. По всему было видно, что человек умер не своей смертью.

Как выяснили полицейские, убитый, житель Лопатинского района 47 лет, понадобился двум молодым людям в качестве водителя, чтобы отвезти их из Лопатина в другое село.

«Он согласился, однако, когда приехал в райцентр, приятели уговорили его отправиться в Пензу развлечься. По пути между водителем и злоумышленником произошел конфликт, машину остановили на окраине села Азрапино Шемышейского района. Подозреваемый вышел из автомобиля и начал избивать потерпевшего, а затем несколько раз ударил его ножом в область шеи», - рассказал врио начальника отделения МВД России по Шемышейскому района Иван Мастяев.

«Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, молодые люди на машине потерпевшего направились в Пензу. Впоследствии обвиняемый уехал в Саратовскую область», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Но скрываться долго не пришлось. Подозреваемого задержали сразу по возвращении домой. Сейчас он находится под стражей и дает показания. Ему предстоит ответить перед законом не только за убийство, но и за угон чужого автомобиля. Его приятель проходит по делу как свидетель. Расследование продолжается.