Пензенские полицейские рассказали школьникам о вреде курения

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11 апреля 2017, 19:10Образование
В Пензе профилактические разговоры со школьниками о вреде курения приобрели новый формат. Теперь о пагубных привычках рассказывают сотрудники полиции.
То, как страдают легкие, кровеносные сосуды и сердце, школьникам показали при помощи лабораторных опытов. Внимание на проблему распространения табакокурения среди подростков полицейские обратили не случайно. Организаторы профилактических бесед считают, что пристрастие к сигаретам может стать первым шагом к знакомству с наркотиками.
«Наша цель - создать барьер. Некурящий человек ориентирован на здоровый образ жизни и вряд ли сможет согласиться попробовать что-то запрещенное», - отметил сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Александр Цибизов.
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