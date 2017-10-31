31 октября 2017, 15:05Общество Пензенские полицейские проверят терминалы оплаты школьного питания Пензенское региональное управление Федеральной антимонопольной службы по поручению прокураторы области проведет проверку по факту взимания комиссии с родителей при оплате школьных обедов. По мнению экспертов, взимание дополнительных платежей может противоречить условиям заключенного ранее договора.

«Были проанализированы договоры, например, публичная оферта, которая направлялась МУП «Арцис». Он содержал условие, что они берут на себя обязательство обеспечить терминалами образовательные учреждения, которые позволяют вносить средства за питание детей без процентов», - сказала руководитель УФАС России по Пензенской области Оксана Кузнецова.

Специалисты должны установить, в скольких учреждениях образования установлены терминалы, которые взимали комиссию при совершении платежей. В свою очередь, в МУП «Арцис», и в городском управлении образования заверили, что решение брать дополнительную плату было принято агентами, предоставившими терминалы.

Общество

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