Пензенские полицейские проверили ночные заведения

За один вечер - почти 40 преступлений. Они были выявлены сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Улица». Рейд проходил на территории Пензенской области. В нем участвовало около 1000 сотрудников правоохранительных органов, а также внештатные полицейские, представители народных дружин, частных охранных предприятий и общественных организаций.

Отдыхающие в одном из питейных заведений не ожидали встретиться с полицейскими и бойцами ОМОНа. Правоохранителей никто не вызывал. Бар стал одним из пунктов проведения профилактического осмотра. Проверку прошли не все посетители - одного из мужчин обнаружили спящим, он был явно нетрезв.

Мужчине помогли подняться. Однако ответить на вопросы полицейских он не смог. В полицию его не стали забирать, а позвонили его жене, чтобы она отвела его домой. Правоохранители предупредили работницу заведения, что таких ситуаций лучше не допускать.

За один вечер полицейские посетили несколько десятков ночных заведений. В первую очередь, правоохранители общались с сотрудниками кафе и баров о мерах безопасности. Проверяли не только места общественного питания, но и патрулировали улицы, а также посещали жителей региона, находящихся под надзором полиции.

«По месту жительства проверили 1128 граждан, в том числе - 256 лиц, находящихся под административным надзором, несовершеннолетних граждан, находящихся на учете ПДН, 88 больных хроническим алкоголизмом и наркоманией, представляющих опасность для окружающих», - сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Пензенской области Анатолий Огурцов.

За время проведения рейда было задержано три человека, которые находились в федеральном розыске. Также было составлено более 650 протоколов об административных правонарушениях.