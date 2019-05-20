Пензенские полицейские провели зарядку со старшеклассниками

В рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» (0+), которая проходит в регионе не первый год, пензенские полицейские провели занятие со старшеклассниками.

Это не просто будущие выпускники, а кандидаты на поступление в образовательные организации системы министерства внутренних дел. С ними полицейские отработали нормативы, которые будущим абитуриентам предстоит сдавать на вступительных испытаниях.

Полицейские отработали нормативы с будущими абитуриентами, которые им предстоит сдавать на вступительных испытаниях.

«В акции приняли участие более 45 человек. Разминка проведена действующими сотрудниками, являющимися мастерами спорта международного класса по легкой атлетике и самбо, далее прошла сдача нормативов», - рассказал начальник отдела профессиональной подготовки УМВД России по Пензенской области Александр Кизеев.

Участники акции пробежали 100-метровку и дистанцию в километр. Юноши сдали подтягивания на перекладине, а девушки - силовое комплексное упражнение: за одну минуту им было необходимо как можно больше выполнить отжиманий и наклонов вперед. Результаты испытаний направят в различные учебные заведения страны, чтобы будущие абитуриенты сдавали нормативы уже на местах.