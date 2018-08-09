Пензенские полицейские провели разъяснительные беседы с нарушителями ПДД

В Пензенской области прошла профилактическая акция «Пешеход». В Госавтоинспекции одним из самых трагичных и распространенных видов дорожно-транспортных происшествий называют наезд на человека, поскольку его отличает высокая тяжесть последствий. Но нередко пешеходы сами нарушают правила.

Автоинспекторы уделили особое внимание предупреждению несчастных случаев, связанных с переходом проезжей части в неположенном месте, либо на запрещающие сигнал светофора. Сотрудники ГИБДД провели разъяснительные беседы с нарушителями. Всего удалось выявить свыше 180 нарушений ПДД, совершенных пешеходами.

«Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что всем участникам дорожного движения нужно быть внимательными на пешеходных переходах. Водителям не стоит забывать снижать скорость, а пешеходам утвердиться, что их пропускают», - сказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.