Пензенские полицейские провели прием граждан на трассе М5

В Пензе сотрудники ГИБДД провели прием граждан по интересующим вопросам у федеральной трассы М5. Среди водителей нашлось немало желающих спросить о том, что их волнует.

«Место для встречи выбрано не случайно. М5 - интенсивная транспортная артерия области, по которой передвигаются водители многих регионов. Важно получить информацию о проблемах из уст иногородних водителей», - сказал врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

Людей интересовали вопросы состояния улично-дорожной сети, регистрации транспорта, работы дорожно-патрульной службы. Руководство областного управления ГИБДД услышали как критику, так и благодарность от тех, кто каждый день находится за рулем. Ответы были даны на месте. Те, что требуют рассмотрения, взяты организаторами приема на контроль.