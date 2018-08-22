Пензенские полицейские провели прием граждан на трассе М5

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22 августа 2018, 19:56Общество
В Пензе сотрудники ГИБДД провели прием граждан по интересующим вопросам у федеральной трассы М5. Среди водителей нашлось немало желающих спросить о том, что их волнует.
«Место для встречи выбрано не случайно. М5 - интенсивная транспортная артерия области, по которой передвигаются водители многих регионов. Важно получить информацию о проблемах из уст иногородних водителей», - сказал врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.
Людей интересовали вопросы состояния улично-дорожной сети, регистрации транспорта, работы дорожно-патрульной службы. Руководство областного управления ГИБДД услышали как критику, так и благодарность от тех, кто каждый день находится за рулем. Ответы были даны на месте. Те, что требуют рассмотрения, взяты организаторами приема на контроль.
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