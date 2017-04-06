06 апреля 2017, 19:01Общество Пензенские полицейские прокомментировали продажу диких птиц на Благовещение 7 апреля православные верующие отметят Благовещение Пресвятой Богородицы. Одна из символических традиций праздника - отпускать в небо птиц. Для этой цели некоторые пензенцы покупают пернатых у браконьеров.

По мнению зоозащитников, из-за такого беспечного отношения происходит массовая гибель птиц. Телерадиокомпания «Экспресс» отправила запрос в региональное управление МВД с просьбой разъяснить, насколько законна такая деятельность. И вот какой официальный ответ поступил в редакцию.

«Прямого запрета на продажу птиц перед храмами законодательством не предусмотрено, за исключением случаев, если эти птицы внесены в Красную книгу. Вместе с тем в действиях лиц, осуществляющих такую торговлю при отсутствии необходимых документов, могут быть усмотрены признаки правонарушения, предусмотренного статьей «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения» Кодекса об административных нарушениях», - написано в сообщении.

По словам сотрудников полиции, фактов незаконной деятельности, связанных с торговлей лесными птицами возле храмов во время православного праздника, в 2016 году не зафиксировано.

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