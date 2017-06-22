Пензенские полицейские присоединились к акции «Завтра была война»

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22 июня 2017, 16:32Общество
В Пензе полицейские присоединились к всероссийской патриотической акции «Завтра была война».
Сотрудники управления МВД России по Пензенской области почтили память погибших и выразили благодарность участникам давних событий, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Накануне 76-ой годовщины начала войны полицейские присоединились к Всероссийской патриотической акции «Завтра была война», организованной Министерством внутренних дел Российской Федерации. В церемонии также приняли участие представители Общественного совета при УМВД России по Пензенской области», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
В память о тех, кто ценой своей жизни защитил Родину, участники акции возложили цветы к Монументу трудовой и воинской славы и зажгли свечи – символы вечной памяти и скорби о героях Великой Отечественной войны.
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