Пензенские полицейские прикрыли притон по оказанию интимных услуг

В Пензе вычислили и пресекли деятельность притона по оказанию интимных услуг. Операцию провели сотрудники полиции и Росгвардии. Клиентов для молодых девушек подыскивала 47-летняя жительница города. А сам притон скрывался под вывеской массажного салона.

Соседство с интимным притоном, похоже, никого из местных не удивляло. Штурмом бойцы СОБРа взяли на вид обычный частный дом. А вот внутри - несколько комнат, оборудованных для оказания пикантных услуг. Молодые барышни не ожидали появления силовиков. Смущаясь, они прятали лица от видеокамер.

Та, что могла бы более подробно ответить на вопросы правоохранителей, - 47-летняя хозяйка дома. Однако от комментариев жительница Пензы отказалась, делая вид, что не понимает, в чем ее подозревают.

«Клевета и кляузы. Не буду отвечать на вопросы», - сказала подозреваемая.

Жриц любви там называли мастерами. Организаторы уверяют, что они помогали клиентам расслабляться с помощью обычного массажа. Правда, профильного образования ни одна из работниц не имела. Так же как и личных медицинских книжек.

В притоне был свой пункт наблюдения. На месте полицейские обнаружили целый набор мобильных телефонов, выручку, своего рода вознаграждение за оказание интим-услуг, журнал учета и даже книгу отзывов и предложений.

Сами работницы сомнительной сферы позже рассказали, что в этот дом пришли исключительно подзаработать. В день принимали по три-четыре клиента. График был посменный, по договоренности с администраторами.

«Организаторы находили клиентов путем размещения объявлений в интернете. Доступ в притон был открыт для всех желающих. Руководители отвечали за деятельность лиц, оказывающих сексуальные услуги, контролировали и распределяли денежные средства», - прокомментировала следователь следственного управления УМВД России по Пензенской области Инна Куликова.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Вовлечение в занятие проституцией группой лиц по предварительному сговору» и «Организация занятия проституцией». Основной организатор, женщина 1972 года рождения, находится под домашним арестом. Остальным фигурантам, трем женщинам и мужчине, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.