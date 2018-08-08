Пензенские полицейские пресекли поставку сильнодействующего наркотика

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
08 августа 2018, 19:51Криминал
Наркополицейские вовремя отреагировали на сообщение о партии героина, которую везли в Пензу. В результате спецоперации перевозчика задержали. Молодой человек сознался частично. Сказал, что не собирался их распространять.
«Был получена информация, что в город едут двое неизвестных с целью сбыта сильнодействующих веществ. В ходе предпринятых мер данные лица были установлены и задержаны. Ими оказались гражданине Узбекистана и Республики Молдова», - прокомментировал заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.
Всего оперативники насчитали 109 пакетов. Общий вес составил 150 граммов. До суда оба иностранца будут находиться под стражей. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Молодые люди рассказали, что оба работали на рынке, там и познакомились. Им не хватало зарплаты, поэтому они решили пойти на скользкий путь легкой, но незаконной наживы.
08 августа 2018, 19:53В Пензенской области за три месяца выявили 46 поддельных купюр
08 августа 2018, 19:51Пензенские полицейские пресекли поставку сильнодействующего наркотика
08 августа 2018, 19:46Под Пензой на трассе М5 «Урал» в ДТП погиб мужчина
08 августа 2018, 19:41В Пензе 10 августа отметят День физкультурника
08 августа 2018, 19:38В кузнецкой «Арене» возобновились хоккейные тренировки
08 августа 2018, 19:36Пензенских водителей не коснутся нововведения в Налоговом кодексе
08 августа 2018, 19:31Пензенские активисты предлагают презентовать туристам новые маршруты
08 августа 2018, 19:28Белозерцев осмотрел отремонтированные дороги в Богословке