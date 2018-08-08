Пензенские полицейские пресекли поставку сильнодействующего наркотика

Наркополицейские вовремя отреагировали на сообщение о партии героина, которую везли в Пензу. В результате спецоперации перевозчика задержали. Молодой человек сознался частично. Сказал, что не собирался их распространять.

«Был получена информация, что в город едут двое неизвестных с целью сбыта сильнодействующих веществ. В ходе предпринятых мер данные лица были установлены и задержаны. Ими оказались гражданине Узбекистана и Республики Молдова», - прокомментировал заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

Всего оперативники насчитали 109 пакетов. Общий вес составил 150 граммов. До суда оба иностранца будут находиться под стражей. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Молодые люди рассказали, что оба работали на рынке, там и познакомились. Им не хватало зарплаты, поэтому они решили пойти на скользкий путь легкой, но незаконной наживы.