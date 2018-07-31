Пензенские полицейские пресекли деятельность организаторов азартных игр

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями пресекли деятельность группы, которая занималась в Пензе незаконной организацией азартных игр. Участники сообщества установили в барах, кафе и торговых центрах терминалы, внешне похожие на аппараты для оплаты услуг сотовой связи.

«Исследование показало, что данное оборудование является игровым, предназначено для азартных игр и выплаты выигрыша. В ходе обыска изъято пять миллионов рублей, среднемесячный доход от одного устройства составил 50 тысяч рублей», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

«Организатор присваивал денежные средства себе, затем отдавал часть подельникам - за установку и транспортировку оборудования, техобслуживание и инкассацию денег», - прокомментировала следователь по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области Ирина Зотова.

Следствием установлено, что в составе преступной группы было пять человек в возрасте от 18 до 49 лет. По оперативной информации, злоумышленники занимались незаконной деятельностью на протяжении двух лет. Им предъявлено обвинение по соответствующей статье Уголовного кодекса. Организатор находится под домашним арестом. Остальные - под подпиской о невыезде.