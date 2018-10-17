Пензенские полицейские пресекли деятельность автомошенников

В Пензе к уголовной ответственности могут быть привлечены участники организованной группы, которая мошенничала в сфере автострахования. Сейчас ее незаконная деятельность пресечена. Идет следствие.

Во время обыска следователи нашли целый склад водительских удостоверений, копий паспортов и страховых документов. Они пригодятся в расследовании уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования. По нему проходят девять человек. Организатор - житель Пензы 1988 года рождения. Он работал автомехаником, ремонтировал машины. В 2013 году он впервые попробовал применить свой опыт и смекалку для того, чтобы получить страховую выплату на попавший в ДТП автомобиль по завышенной стоимости.

«После успешного осуществления замысла подозреваемый начал создавать группу. Он привлекал к противозаконной деятельности друзей, одноклассников и одногруппников, а также коллег по работе», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Также молодой мужчина договорился с независимой экспертной организацией, чтобы она указывала в отчетных документах завышенную стоимость ремонта машин. Кроме того, он следил за тем, чтобы в качестве виновной в аварии стороны выступали недорогие, отечественные транспортные средства, а в качестве потерпевшей - дорогие иномарки. После получения выплаты мошенники продавали машины в соседних регионах.

«Всем участникам организованной группы предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Евгения Воеводина.

За пять лет своей незаконной деятельности злоумышленники нанесли ущерб страховым компаниям на сумму свыше трех миллионов рублей, инсценировав более 25 подставных ДТП. Сейчас машины, используемые в этих авариях, изъяты.

Следователи устанавливают остальных лиц, причастных к мошенническим действиям. Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет и штрафа до одного миллиона рублей.