Пензенцу грозит до 20 лет за распространение наркотиков

В Пензе сотрудники полиции задержали распространителя наркотиков. Мужчина несколько лет сбывал и употреблял запрещенные вещества. Во время обыска его квартиры были обнаружены запасы растительного наркотика, которых бы хватило на несколько месяцев потребления.

Спустя 14 лет употребления наркотиков мужчина 1988 года рождения решил бросить пагубную привычку. Принять такое решение ему помог неожиданный визит оперативников. Задержанный несколько лет не только потреблял, но и распространял запрещенные вещества. Злоумышленник забирал наркотики в Москве из оптовой закладки, доставлял их в Пензу, а здесь, в своей квартире, расфасовывал и сбывал.

«В ходе проведения санкционированного обыска по месту его жительства было обнаружено и изъято порядка 150 грамм запрещенного вещества, подготовленного к сбыту», - прокомментировал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

Этого количества наркотиков хватило бы на один-два месяца ежедневного употребления. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ». Санкции предусматривают до 20 лет лишения свободы. Во время проведения операции выяснилось, что задержанный находился в розыске по статье «Небрежное хранение огнестрельного оружия».