Пензенские полицейские помогли мужчине вернуть похищенную собаку

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02 октября 2018, 17:25Криминал
По словам потерпевшего, собака пропала после того, как у них в гостях побывали знакомые. Чтобы выйти на их след, пензенским полицейским потребовалось совсем немного времени.
Вскоре стражи порядка установили причастность к происшествию одного из гостей.
«Им оказался 45-летний пензенец, который привлекался к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. По словам подозреваемого, он вышел из квартиры, собака выбежала за ним, однако, вместо того чтобы вернуть собаку в квартиру, он взял ее себе», - рассказал дознаватель ОП №4 УМВД России по Пензе Татьяна Байкина.
Затем мужчина подарил йоркширского терьера своему другу, а тот выставил животное на продажу и уже нашел потенциального покупателя, который был готов заплатить 6000 рублей. Но провернуть сделку у псевдозаводчика не получилось - вмешались полицейские. Они вернули собаку прежним хозяевам, а против похитителя возбудили уголовное дело.
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