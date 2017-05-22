Пензенские полицейские поймали наркодилера

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22 мая 2017, 19:42Криминал
В Пензе сотрудники полиции задержали наркодилера. Он рекламировал незаконный продукт с помощью интернет-рассылки на номера мобильных телефонов, где указывал адрес электронной почты.
С марта около 200 человек, получивших сообщения, обратились в полицию.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность злоумышленника удалось установить. Им оказался 36-летний житель Пензы, ранее судимый за мошенничество.
«Мужчина был задержан сотрудниками полиции в момент приготовления к сбыту очередной партии наркотиков. В ходе личного досмотра у подозреваемого были изъяты около десяти свертков с наркотическим средством. Далее оперативными сотрудниками был установлен тайник, который находился в одном из подвалов многоэтажного жилого дома, где задержанный хранил крупную партию наркотических средств», - рассказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.
Оперативники изъяли около 300 граммов наркотических средств. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.
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