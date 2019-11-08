Пензенские полицейские почтили память погибших товарищей

8 ноября пензенские полицейские почтили память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.

Руководство пензенского управления МВД и Росгвардии, ветераны органов правопорядка, представители общественного совета возложили цветы к могилам коллег, отдавших жизнь, защищая покой граждан.

За весь период деятельности органов внутренних дел Пензенской области более 110 сотрудников погибли при исполнении служебных обязанностей, в том числе 17 - на Северном Кавказе.