Пензенские полицейские перекрыли крупный канал поставки наркотиков

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01 октября 2017, 14:47Криминал
В Пензе полицейские задержали наркодилера. Мужчина 1987 года рождения оборудовал тайники в лесу возле села Богословка. Злоумышленник сделал 10 закладок наркотического средства, каждая содержала по 500 граммов. Запрещенные вещества он привез из Москвы наличном автомобиле. Наркотики предназначались для мелких оптовых закладчиков.
«По оперативной информации, он занимался сбытом наркотиков около трех месяцев, в Пензу приехал второй раз. Первый раз он привозил один килограмм, второй раз – пять килограммов, и был задержан, а все наркотическое средство изъято. Адреса закладок он надиктовывал на телефон, потом эти записи он должен был отправить оператору. Телефон в ходе досмотра автотранспорта был изъят», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.
Как выяснилось в ходе следствия, мужчина - житель одной их соседних республик. Сейчас он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.
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