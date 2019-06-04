В Пензенской области летом будут работать 8% подростков

Пензенские стражи правопорядка подвели итоги детского конкурса «Полицейский Дядя Степа». По его условиям, ребята должны были нарисовать полицейских: творческая фантазия могла затронуть любую эпоху и подразделение. В конкурсе участвовали 17 детей из Пензы и районов области. В свою очередь, взрослые обсудили проблему безопасности детей летом.

По условиям конкурса, ребята должны были изобразить полицейских. В нем приняли участие 17 детей из Пензы, Кузнецка, Мокшана, Городища и населенных пунктов Пензенского района. Тематический конкурс для взрослых стал поводом обсудить детскую занятость во время летних каникул. Она стала центральной темой на общественном совете при региональном управлении МВД.

«В июне будет работать 61 лагерь дневного пребывания, а августе - всего восемь, и, в основном, они охватывают начальную школу. Загородные оздоровительные лагеря работают по сменам, остальное период дети, которые могли бы там находить, будут ничем не заняты», - рассказала заместитель начальник отдела УМВД России по Пензенской области Ирина Панфилова.

К вопросу безопасности полицейские призвали подключиться также педагогов: как дополнительного образования, на встрече присутствовали директора спортивных школ, так и классных руководителей.

«Остается не охваченная категория детишек, у которых родители выезжают на заработки за пределы области, как правило, в Москву. Необходимо, чтобы каждый классный руководитель знал, где эти родители будут в летний период, чтобы у нас была эта информация», - сказал врио заместителя начальника УМВД России по Пензенской области Вадим Ковтун.

Среди проблемных точек, которые выделили полицейские - относительно небольшое количество трудоустроенных летом подростков - всего около 8% и ужесточение требований МЧС и Роспотребнадзора к детским загородным лагерям.