Пензенские полицейские накрыли притон, работавший под видом клуба

В Пензе пресекли деятельность притона по оказанию интимных услуг. Он располагался возле Автовокзала. О работе заведения сообщили сотрудникам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области. Совместно с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью регионального УМВД они провели обыски в помещениях клуба.

Сотрудники заведения не ожидали появления силовиков. Девушки прятали лица от видеокамеры, но не отрицали, что занимались там проституцией.

Отдохнуть в таком клубе - удовольствие не из дешевых. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был найден прейскурант цен. Так, за то, чтобы девушка посидела с гостем за столом, нужно было отдать 1000 рублей, а посмотреть, как дама красиво выкуривает кальян или пьет шампанское - 4000.

Удалось установить, что мужской клуб открыли не позднее 2014 года двое мужчин 1981 и 1986 годов рождения. Интимные услуги девушек и их стоимость указывались в отдельном меню.

«Клиент мог выбрать понравившуюся девушку и в соответствии с прейскурантом оплатить ее увольнение из клуба на один рабочий день. Стоимость такой услуги составляла 25 тысяч рублей. Причем посетителю после оплаты выдавали на руки чек на указанную сумму», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

После оплаты клиент с девушкой мог покинуть заведение или воспользоваться VIP-комнатой в самом клубе - уже по отдельному тарифу, а деньги делили между организаторами и работницами.

Сотрудники полиции задержали 50 человек, в том числе - одного из организаторов, он заключен под стражу. Второй - скрылся. Его объявили в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.